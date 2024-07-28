Dolar
32.95
Euro
35.80
Altın
2,387.18
ETH/USDT
3,262.50
BTC/USDT
67,681.00
BIST 100
10,891.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
Gündem

Akçakoca'da site sakini kadın, havuza haşemayla girmesine izin verilmediği gerekçesiyle şikayetçi oldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadın, yazlığının havuzuna haşemayla girmesine izin verilmediği gerekçesiyle emniyete şikayette bulundu.

Ahmet Çelik  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
Akçakoca'da site sakini kadın, havuza haşemayla girmesine izin verilmediği gerekçesiyle şikayetçi oldu

Düzce

Ayazlı Mahallesi'ndeki sitenin sakinlerinden M.A, ortak havuza haşemayla girdiği sırada önce görevli, ardından da site yöneticisi tarafından yasak olduğu gerekçesiyle uyarıldı.

Haşemayla girmesi halinde havuzun kullanıma kapatılacağının söylenmesi üzerine M.A, Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Şikayet üzerine konuyla ilgili işlem başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akçakoca'da site sakini kadın, havuza haşemayla girmesine izin verilmediği gerekçesiyle şikayetçi oldu
Yalova'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
Gaziantep'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Yalova'da sahilde güreş antrenmanı yapan gençlere köpek saldırdı

Benzer haberler

Akçakoca'da site sakini kadın, havuza haşemayla girmesine izin verilmediği gerekçesiyle şikayetçi oldu

Akçakoca'da site sakini kadın, havuza haşemayla girmesine izin verilmediği gerekçesiyle şikayetçi oldu

Batı Karadeniz'de mevsimsel kuraklık tarımsal üretim alışkanlığında değişim sinyali veriyor

Batmanlı çiftçiler çalıştıkları tarlaya yaptıkları havuzda serinliyor

Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te sıcak hava etkisini sürdürüyor

Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Filografi hobisini mesleğe dönüştüren ev hanımları taleplere yetişemiyor

Filografi hobisini mesleğe dönüştüren ev hanımları taleplere yetişemiyor
Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkili oluyor

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet