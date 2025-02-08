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AK Parti'li Kaya'dan şehit Piyade Komando Binbaşı Yetişen'in ailesine taziye ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ferdi Uzun  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
AK Parti'li Kaya'dan şehit Piyade Komando Binbaşı Yetişen'in ailesine taziye ziyareti Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

Aydın

Kaya, şehidin Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde oturan annesi Ayşe Gaser'in oturduğu apartmanın bahçesine kurulan taziye çadırında şehidin yakınlarına baş sağlığı diledi. Burada şehit Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen için dua edildi.

Daha sonra eve çıkan Kaya, Gaser ve şehidin eşi Mesude Esin Yetişen ile görüştü, taziyelerini iletti.

Kaya, Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak şehidin eşi Mesude Esin Yetişen ile görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit eşine taziyelerini iletti.

Kaya'nın, taziye ziyaretine AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu ve eski AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı da eşlik etti.



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AK Parti'li Kaya'dan şehit Piyade Komando Binbaşı Yetişen'in ailesine taziye ziyareti

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