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AK Partili Adem Yıldırım'dan İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki ağaçları kesmesine tepki

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Çırağan Caddesi'ndeki çınar ağaçlarını kesmesine tepki gösterdi.

Hatice Şenses Kurukız   | 10.03.2022
AK Partili Adem Yıldırım'dan İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki ağaçları kesmesine tepki Fotoğraf: Veli Gürgah/AA

İstanbul

Beşiktaş'taki Çırağan Caddesi'nde incelemelerde bulunan Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, kesilen çınar ağacı köklerinin üzerine beton döküldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"CHP'li İBB yönetimi tarafından Beşiktaş Çırağan Sarayı yolu üzerinde yüzlerce çınar ağacı kökünden kesilmiş. Tepkiler üzerine asırlık çınar ağacının kökleri ızgarayla gizlenmeye çalışılmış. Ağaç köklerinin üzerine beton dökülmüş. CHP'li İBB yönetimi asırlık çınar ağaçlarını, cadde üzerine yeni reklam panoları asmak için mi kesti? Özellikle insan yoğunluğunun en fazla olduğu cadde üzerindeki çınar ağaçlarının kesilmesinin özel nedeni reklam panoları mı? Göreceğiz. Sürecin takipçisi olacağız."

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