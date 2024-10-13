AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Lübnan'daki BM Geçici Görev Gücü'ne saldırmasına tepki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Barışı korumak isteyen tüm ülkeler, İsrail'e karşı beraber hareket etmelidir." dedi.
Ankara
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, barışı korumak isteyen tüm ülkelerin İsrail'e karşı beraber hareket etmesi gerektiğini bildirdi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) saldırmasının, BM üyesi tüm ülkelere saldırması demek olduğunu belirtti.
Netanyahu hükümetinin her ülke ve uluslararası hukuk için tehdit olduğunu vurgulayan Çelik, "Bu saldırılar bir kere daha İsrail'in barış yanlısı herkesi düşman olarak gördüğünü göstermiştir. Barışı korumak isteyen tüm ülkeler, İsrail'e karşı beraber hareket etmelidir." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.