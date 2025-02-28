AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma zamanı olduğunu ifade ediyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bugün geldiğimiz noktada artık terörsüz Türkiye hedefine ulaşma zamanı olduğunu ifade ediyoruz." açıklamasını yaptı.
İstanbul
Ömer Çelik, "Hangi adla olursa olsun Irak'taki ve Suriye'deki bütün unsurları ve uzantılarıyla terör örgütü silah bırakmalıdır ve kendini feshetmelidir." dedi.
Çelik, "Devlet kurumlarımız bölgedeki gelişmeleri takip ederek, sürecin nereye evrildiğini net şekilde göreceklerdir." diye belirtti.
Çelik, "Şöyle bir konu gündeme getiriliyor. 'Devlet bir pazarlık sürecine girer mi?' Burada devletin nitelikleriyle ilgili bir pazarlık söz konusu değildir." açıklamasını yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.