AK Parti Antalya Milletvekili Çokal, And Parlamentosu'nda konuştu
And Parlamentosunun yıl dönümü etkinliklerinde konuşan And Parlamentosu Türk Grubu Başkanı Tuba Vural Çokal, dünyanın zorlu sınavlarla karşı karşıya olduğunu, bölgesel çatışmaların toplumlar açısından büyük insani krizlere yol açtığını belirtti.
Bogota
Başkent Bogota'daki And Parlamentosu binasında gerçekleştirilen 45'inci yıl dönümü etkinliğine katılan Çokal, And Parlamentosu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) arasında tecrübe paylaşımına, kalkınma ve kamu yönetimi gibi alanlarda somut projeler geliştirmeye hazır olduklarını söyledi.
Çokal, dünyada son dönemde yaşanan olaylara değinerek, "Bugün içinde yaşadığımız dünya zorlu sınavlarla karşı karşıya. Özellikle bölgesel çatışmalar ülkeler ve toplumlar için büyük insani krizlere neden oluyor. Ne yazık ki bu insani krizlerin başında Gazze'de yaşananlar bulunuyor." dedi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Çokal, şöyle devam etti:
"İsrail hükümetinin Filistin’e yönelik bir yıla yakın bir süredir ayrım gözetmeksizin devam eden ve soykırım boyutlarına ulaşan saldırılarını derin bir kaygıyla takip ediyoruz. Yaşanan insani felaket kabul edilemez boyutlara ulaşmıştır. İsrail'in saldırganlığının bölgesel bir savaşın fitilini ateşlemesi ve mevcut çatışma ortamını daha da derinleştirmesi riski, her geçen gün artıyor. Son dönemlerde Lübnan'da yaşanan gelişmeler bölgesel bir savaş riskinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir."
"İsrail işgali bitmeden bölgeye kalıcı barışın gelmesi mümkün değil"
Çokal, İsrail hükümetinin savaşı sürdürme ve bölgeye yayma çabalarına karşı uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskıyı artırmasının elzem olduğunu kaydetti.
İsrail'e yönelik baskının sağlanmasında Filistin'de barışı savunan ülkelerin işbirliğinin önemini vurgulayan Çokal, "İsrail işgali sona ermeden bölgeye kalıcı barışın gelmesi mümkün değil. 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulması, adil ve kalıcı barışın sağlanması açısından olduğu kadar, uluslararası hukukun da gereğidir." diye konuştu.
Çokal, son bir yılda birçok Latin Amerika ülkesinin Filistin'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadığını ve söz konusu saldırıların sona erdirilmesi için pek çok kez çağrıda bulunduğunu anımsatarak, Filistin halkının yanında duran tüm bölge ülkelerine teşekkür etti.
Küresel barış ve istikrar için mücadele eden bir ülke olduklarını anlatan Çokal, şöyle devam etti:
"Türkiye olarak güneyimizde İsrail'in tarihin en acımasız soykırımını gerçekleştirdiği Gazze ve Lübnan savaşı ile kuzeyimizde her an bir dünya savaşına evrilme riski taşıyan Rusya-Ukrayna savaşının ortasında bölgesel ve küresel barış ve istikrar için mücadele eden bir ülkeyiz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel çabaları ile hayata geçirilen Tahıl Koridoru projesi ile Afrika'da baş gösterecek bir kıtlığın, açlığın ve bunun tetikleyeceği Afrika'dan Latin Amerika kıyılarına, sahillerine yönelecek kaçınılmaz ve büyük bir göç dalgasının da önüne geçmiş olduk."
And Parlamentosunun dayanışmasının kendileri için değerli olduğunu kaydeden Çokal, "Parlamentonuz geçen yıl 6 Şubat deprem felaketinin ardından ilki 23 Mart'ta, ikincisi ise Cumhuriyet'imizin 100. yılı münasebetiyle 26 Ekim'de olmak üzere ülkemiz için özel iki oturum düzenledi. Hem üzüntümüzü hem de sevincimizi paylaştığınız için sizlere şükranlarımızı ifade etmek isterim. Bu oturumlar ülkelerimiz ve parlamentolarımız arasındaki dostane bağları yansıtmaktadır." diye konuştu.
Antalya Diplomasi Forumu'nun dördüncüsünün 11-13 Nisan 2025'te düzenleneceğini belirten Çokal, "Forumda Latin Amerika ve Karayipler de gündemde olacak. Bu vesile ile bölgeden daha fazla üst düzey katılım beklediğimizi burada bir kez de sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum." dedi.
Çokal, Türkiye-Parlandino Karma Parlamento Komisyonunun kurulması önerisine olumlu baktıklarını ve komisyon toplantılarının parlamentoların gündemine uygun aralıklarla gerçekleştirilebileceğini bildirdi.
Dünyadaki gelişmelere değinen Çokal, sözlerini şöyle tamamladı:
"Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her platformda sıklıkla söylediği gibi; savaşın kazananının, adil bir barışın ise kaybedeninin olmayacağını savunuyoruz. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda da defaatle söylediği gibi; "Dünya beşten büyüktür ve adil bir dünya mümkündür" diyoruz. Tüm bu gerçekler ışığında uzun yıllardır başarılı çalışmalar yürüten ve 2019 yılında gözlemci üyesi olduğumuz And Parlamentosunu, Latin Amerika ve Karayipler bölgesini diplomasimiz için ayrıcalıklı bir konumda görüyoruz.
Batılıların dillerinden hiç düşürmediği insan haklarının da insanlığın acılarının da renklerine, dillerine, dinlerine göre kategorize edildiğini maalesef yıllardır görmekteyiz. Bu acı fotoğraflar ve tecrübeler sonucunda Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılında gerçekleşen Antalya Diplomasi Forumu'nda, 'İyi güzel de adalet bu yerkürenin belli bir bölümünde geçerli, diğer bölümünde ise geçersiz mi? Bu nasıl bir dünya?" sorusunu sormuştur."
Çokal, Ankara'da meydana gelen hain terör saldırısı nedeniyle kendilerine taziyelerini ve dayanışma mesajlarını paylaşan And Parlamentosu üyesi ülkelere şükranlarını sundu.
Öte yandan TBMM heyeti, Kolombiya ziyareti sırasında Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ülke temsilcilerine de ziyarette bulundu.