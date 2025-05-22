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Aileler için Avrupa Ağı Başkanı Maroncelli: Geniş aileler demografik kriz için çözüm olabilir

İtalya merkezli Aileler için Avrupa Ağı (ELFAC) Başkanı Maria Regina Maroncelli, demografik düşüşün ciddi bir tehdit haline geldiğini belirterek, geniş ailelerin bu soruna çözüm olabileceğini söyledi.

Nuri Aydın, Sercan İrkin  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Aileler için Avrupa Ağı Başkanı Maroncelli: Geniş aileler demografik kriz için çözüm olabilir Fotoğraf: Oğuz Yeter - AA

İstanbul

Maroncelli, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'nda konuştu.

Geniş ailelerin toplumların geleceğinde önemli bir role sahip olabileceğini kaydeden Maroncelli, "Geniş aileler genellikle sosyal destekten yoksun kalıyor, hatta bazen damgalanıyorlar. Oysa geniş aileler demografik kriz için çözüm olabilir ve toplumun geleceği için önemli bir görev üstleniyor." dedi.

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Maroncelli, ELFAC’ın 22 Avrupa ülkesinden aile derneklerini bir araya getirdiğini vurgulayarak, Avrupa’da çocuk sahibi olma oranlarının hızla düştüğünü, üç ve üzeri çocuğa sahip ailelerin toplumda yalnızca yüzde 3’lük bir kesimi oluşturduğunu söyledi.

Ayrıca, Maroncelli, Avrupa'da düşen nüfus hızı nedeniyle bazı şehirlerin nüfus kaybettiğini, kırsal bölgelerde ise ciddi bir gerileme yaşandığını belirtti.

Türkiye, henüz Avrupa kadar büyük demografik sorunla karşı karşıya değil

Maroncelli, aile dostu belediyeler ağı kurduklarını ve bu girişimle yerel yönetimlerin aile merkezli politikalar geliştirmesini teşvik ettiklerini kaydederek, şimdiye kadar 10 ülkeden 160 belediyenin bu ağa katıldığını dile getirdi.

Yerel yönetimlerin aile politikalarını merkeze alarak sosyal sermayeyi güçlendirebileceğini aktaran Maroncelli, bu sayede genç nüfusun göçünün de engellenebileceğini ifade etti.

Türkiye’nin henüz Avrupa’daki kadar büyük bir demografik sorunla karşılaşmadığını, ancak gelecekte benzer bir sürecin yaşanabileceğini belirten Maroncelli, "Ailelerin desteklendiği ve çocuk sahibi olmanın teşvik edildiği bir toplumsal yapı kurarsak, bu gidişatı değiştirmek mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Aile dostu şehirler, ekonomiye de katkı sunar

Maroncelli, aile dostu şehirlerin yalnızca refahı artırmakla kalmayıp, ekonomik büyümeye de katkı sunduğunu vurgulayarak, "Çocukların ve ailelerin olduğu yerde ekonomi canlanır. Bu yüzden şehir planlaması, ulaşım, sağlık ve eğitim politikaları aile merkezli olmalı." dedi.

Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde uygulanan aile dostu şehirlere dikkati çeken Maroncelli, "Bazı uygulamalar sıfır maliyetlidir, örneğin annelere özel park yerleri ya da yaz aylarında ücretsiz açık hava sinemaları gibi küçük adımlar bile ailelerin bir araya gelmesini sağlar ve aidiyet duygusunu artırır." ifadelerine yer verdi.

Maroncelli, şehirlerin aile politikalarında başarılı olabilmesi için yerel yönetimlerin konuya tam bağlılık göstermesi gerektiğini savunarak, "Bu ancak belediye başkanının ve belediye meclisinin aile odaklı bir vizyona sahip olmasıyla mümkün olur. Ayrıca aileler sürece dahil edilmeli, görüşleri alınmalı ve birlikte hareket edilmelidir." diye konuştu.

"Aile dostu belediyeler ağı"nın ardından "aile dostu şirketler ağı" kurmak üzere çalışmalar yürüttüklerini aktaran Maroncelli, bu girişimle özel sektörün de sorumluluk üstlenmesini hedeflediklerini kaydetti.

Maroncelli, "Gençlerin yaşamak ve çalışmak isteyeceği bir ortamı ancak yerel yönetim ile iş dünyasının birlikte hareket etmesiyle sağlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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