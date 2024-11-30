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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Konya'da devlet korumasındaki çocuğun kaybolduğu" haberlerine ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Konya'da devlet koruması altında bulunan 13 yaşındaki S.A'nın kaybolduğu" haberlerine ilişkin "Yapılan aramalar sonucu emniyet birimleri tarafından bulunan çocuğumuz kuruluşa teslim edilmiştir." açıklamasını yaptı.

Utku Şimşek  | 30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Konya'da devlet korumasındaki çocuğun kaybolduğu" haberlerine ilişkin açıklama

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Konya'da devlet koruması altında bulunan 13 yaşındaki S.A'nın kaybolduğuna ilişkin haberler bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konya'da S.A'nın Çocuk Evleri Sitesi'nden 22 Kasım'da izinsiz ayrılmasının ardından ivedilikle emniyet birimlerine ihbarda bulunulmuştur. Yapılan aramalar sonucu emniyet birimleri tarafından bulunan çocuğumuz kuruluşa teslim edilmiştir. Ekiplerimiz tarafından çocuğumuza yönelik psikososyal destek süreci de başlatılmıştır."

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