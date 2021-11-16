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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Başak Cengiz'e saldırı görüntülerini sızdıranlar için suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Başak Cengiz'in vahşice öldürülmesine dair görüntüleri medyaya sızdıranlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk." açıklamasında bulundu.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 16.11.2021
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Başak Cengiz'e saldırı görüntülerini sızdıranlar için suç duyurusu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in evine yaptığı taziye ziyaretinde aile, Bakan Yanık'a saldırı görüntülerinin yayınlanmasına ve sızdırılmasına yönelik tepkilerini dile getirdi.

"Bu acıyı tekrar tekrar yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok"

Yanık, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Başak Cengiz'in vahşice öldürülmesine dair görüntüleri medyaya sızdıranlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Başak kızımızın kederli ailesine bu acıyı tekrar tekrar yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok. En başından beri takipçisi olduğumuz olayda hem kadına şiddetle hem de ülkemizdeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyenlerle mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye'de ne kadınlar ne de aileleri savunmasız değildir, aksini düşünenler adalet karşısında hesap verecektir."

Saldırı görüntülerine daha önce mahkeme tarafından erişim yasağı da getirilmişti.

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