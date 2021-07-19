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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı'nın işverenlerin başörtüsü kısıtlaması getirebileceği yönündeki kararına tepki gösterdi.

Mümin Altaş   | 19.07.2021
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına tepki

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AB Adalet Divanı'nın işverenlerin başörtüsü kısıtlaması getirebileceği yönündeki kararı AB'nin kendi değerlerini inkar etmesidir. Öte yandan en temel insan haklarından olan inanç özgürlüğünün kadınların kıyafetleri üzerinden tartışılması ayrıca kadın hakkı ihlalidir." ifadelerine yer verdi.

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