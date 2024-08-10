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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Arnavutköy'deki cinayete ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Arnavutköy'de eşi tarafından öldürülen kadına ilişkin davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı almasının sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 10.08.2024 - Güncelleme : 10.08.2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Arnavutköy'deki cinayete ilişkin açıklama

Ankara

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arnavutköy'de bir kadının sokak ortasında canice katledilmesi ciğerimizi yaktı." ifadesini kullandı.

Şiddetin kendisiyle birlikte, şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldırana kadar amasız, fakatsız, sıfır tolerans ilkesiyle mücadele etmeyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyor, ailesinin acısını yüreğimin en derininde paylaşıyorum. Bakanlık olarak davaya müdahil olarak vicdansız katilin en ağır cezayı alması için sonuna kadar takipçisi olacağız!"

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