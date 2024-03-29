Dolar
32.38
Euro
34.99
Altın
2,233.04
ETH/USDT
3,529.40
BTC/USDT
69,636.00
BIST 100
9,093.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınacak Cuma namazı için Mescidi Aksa'da girişler devam ediyor. Esbat kapısından yayındayız
logo
Gündem

Aile ve Gençlik Fonu'na depremin merkez üssünde 1981 çift başvurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gençlere evlilik desteği kapsamında sunulan 150 bin liralık faizsiz kredi için depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 42 günde 1981 çift başvuru yaptı.

Gökhan Çalı  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
Aile ve Gençlik Fonu'na depremin merkez üssünde 1981 çift başvurdu

Kahramanmaraş

"Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında Bakanlık tarafından ekonomik, psikolojik ve sosyal destekler sunularak evliliklerin daha sağlam bir temele oturmasına yardımcı olunması amaçlanıyor.

Proje kapsamında, aile kurma yolunda ilk adımı atacak olan gençlerden başvurusu onaylananlara 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunulmasının yanı sıra evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sağlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, AA muhabirine, pilot bölge olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden başlayan uygulamaya, afetin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Fondan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması gerektiğine işaret eden Bozkurt, başvuruların özenle değerlendirildiğini belirtti.

Fonun şartlarını hatırlatan Bozkurt, "Fondan faydalanmak isteyen gençlerimizin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Yine gelirleri için çiftlerin gelirleri toplamı 2 brüt asgari ücreti aşmaması gerekiyor." dedi.

Nikah sonrası danışmanlık hizmeti

Bozkurt, eğitim programı kapsamında çiftlerin evlilik hayatlarını takip edeceklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Nikah sonrasında ise çiftlerimizin tercihlerine göre 4 defa eğitim veya danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilecekler. Gençlerimiz aldıkları bu krediyi 2 yıl ödemesiz olarak kullanacaklar. Bu krediyi 48 ay vadeli ve aylık 3 bin 125 lira olarak toplamda 6 yılda ödemiş olacaklar. Özellikle belirtmek isterim ki, Kahramanmaraş'ta bu krediden yararlanmak isteyen gençlerimiz oldukça fazla, bu kadar kısa sürede 1981 başvuru yapılması da bunun bir göstergesi."

Başvuruları 15 Şubat'ta başlayan destekten yararlanmak isteyen çiftlerin detaylı bilgi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret edebileceklerini dile getiren Bozkurt, şunları kaydetti:

"Başvurularda herhangi bir sorun yaşayan veya bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 160 danışma hattını arayabilirler. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze gelebilirler. Konu ile ilgilenen birimimiz başvuru gününden itibaren çiftlerimizin sorularını yanıtlarken, başvuru aşamasında yaşanan sorunlara da çözüm üretiyorlar. Evlilik yoluna adım atmış genç çiftlerimiz bu fırsattan yararlanmaları için başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecekler."​​​


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarılacak
Başkentte barajların aktif doluluk oranı yüzde 40,72 olarak ölçüldü
"Taşkın koruma tesisi" sel felaketi yaşayan mahalle sakinlerine rahat nefes aldırdı
Aile ve Gençlik Fonu'na depremin merkez üssünde 1981 çift başvurdu
Savcılıktan Başakşehir'de kedi "Eros"u öldüren sanık hakkındaki karara itiraz

Benzer haberler

Aile ve Gençlik Fonu'na depremin merkez üssünde 1981 çift başvurdu

Aile ve Gençlik Fonu'na depremin merkez üssünde 1981 çift başvurdu

Kahramanmaraş'ta depremde 109 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi B Blok'a ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Bu şehrin güzel insanlarına hizmet etmeye devam edeceğiz

Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 15'inci yılında anılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 15'inci yılında anılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni raporlar bekleniyor

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni raporlar bekleniyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Bu ülkenin evlatlarının geliştirdiği roket teknolojisiyle Türkiye aya da erişecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Bu ülkenin evlatlarının geliştirdiği roket teknolojisiyle Türkiye aya da erişecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet