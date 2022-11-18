AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopteri, LHD ANADOLU gemisine ilk inişi gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterlerinin, çok maksatlı amfibi gemisi LHD ANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladıklarını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, helikopterlerin LHD ANADOLU gemisine iniş yaptıkları anlara ilişkin fotoğraf ve videolar paylaşıldı.
1⃣Güne asil milletimizi gururlandıracak fotoğraflarla başlamak istiyoruz. 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 18, 2022
Fotoğraflarda gördüğünüz Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri, Çok Maksatlı Amfibi Gemimiz #LHDANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladılar. pic.twitter.com/OklhKkfYNS
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Güne asil milletimizi gururlandıracak fotoğraflarla başlamak istiyoruz. Fotoğraflarda gördüğünüz Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri, Çok Maksatlı Amfibi Gemimiz LHD ANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladılar. Hizmete girmesini heyecanla beklediğimiz LHD ANADOLU gemisinde görev yapacak hava vasıtalarımıza emniyetli uçuşlar ve başarılı görevler diliyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.