Dolar
18.62
Euro
19.31
Altın
1,760.76
ETH/USDT
1,218.60
BTC/USDT
16,765.00
BIST 100
4,514.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 29 Mayıs Üniversitesinde Zekat Kongresi'nde konuşuyor. Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın yeni görüntüsüne ulaşıldı. -VTR
logo
Gündem

AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopteri, LHD ANADOLU gemisine ilk inişi gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterlerinin, çok maksatlı amfibi gemisi LHD ANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladıklarını bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 18.11.2022
AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopteri, LHD ANADOLU gemisine ilk inişi gerçekleştirdi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, helikopterlerin LHD ANADOLU gemisine iniş yaptıkları anlara ilişkin fotoğraf ve videolar paylaşıldı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Güne asil milletimizi gururlandıracak fotoğraflarla başlamak istiyoruz. Fotoğraflarda gördüğünüz Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri, Çok Maksatlı Amfibi Gemimiz LHD ANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladılar. Hizmete girmesini heyecanla beklediğimiz LHD ANADOLU gemisinde görev yapacak hava vasıtalarımıza emniyetli uçuşlar ve başarılı görevler diliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antibiyotiklerin bilinçsiz kullanımı hayvanları da olumsuz etkiliyor
AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopteri, LHD ANADOLU gemisine ilk inişi gerçekleştirdi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bursa'da sahte içkiden zehirlenmelerle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 3'e yükseldi
Amasra'daki maden ocağında yangının devam etmesi nedeniyle dördüncü 'baraj' yapılıyor

Benzer haberler

AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopteri, LHD ANADOLU gemisine ilk inişi gerçekleştirdi

AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopteri, LHD ANADOLU gemisine ilk inişi gerçekleştirdi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, bordo berelilerin gökyüzündeki gösterisini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, bordo berelilerin gökyüzündeki gösterisini paylaştı
MSB: İstiklal Caddesi'nde saldırı gerçekleştiren teröristler bunun hesabını misliyle ödeyecek

MSB: İstiklal Caddesi'nde saldırı gerçekleştiren teröristler bunun hesabını misliyle ödeyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet