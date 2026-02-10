Dolar
Gündem

Ağrı'da kar nedeniyle köy okullarında eğitime bir gün ara verildi

Ağrı'da etkili olan yoğun kar nedeniyle il genelindeki köy okulları ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildi.

Abdullah Söylemez  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
Ağrı'da kar nedeniyle köy okullarında eğitime bir gün ara verildi

Ağrı

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda çarşamba günü için il genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve buzlanma riski dikkate alınarak il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildiği ifade edildi.

