Dolar
14.83
Euro
16.31
Altın
1,946.15
ETH/USDT
3,036.00
BTC/USDT
43,050.00
BIST 100
2,183.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ağrı-Erzurum kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı

Ağrı'da etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle Ağrı-Erzurum kara yolunda tırların geçişine izin verilmiyor.

Abdullah Söylemez   | 24.03.2022
Ağrı-Erzurum kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı

Ağrı

Kentte etkili olan fırtına, akşam üzeri yerini kar yağışına bıraktı.

Etkisini artıran kar ve tipi yaşamın yanı sıra ulaşımı da olumsuz etkiliyor.

Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, Ağrı ile Erzurum'u birbirine bağlayan D-100 kara yolunda ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 10 iş makinesiyle bölgede karla mücadele çalışması yürüten ekipler, yoğun kar ve tipiye rağmen yolu ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bölgede gece saatlerinde etkisini daha da artıran kar ve tipi nedeniyle sürücülerin yolda olumsuzluk yaşamaması için Erzurum'un Horasan ile Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi bölgelerinde tırların geçişine izin verilmiyor.

Sürücülerin tırlarını yol kenarına park etmesiyle araç kuyruğunun oluştuğu bölgede, kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı desteği
Türkiye'de 17 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor
Moderna, çocuklar için ürettiği Kovid-19 aşısının etkili olduğunu açıkladı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 973 bin 266'ya çıktı

Benzer haberler

Ağrı-Erzurum kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı

Ağrı-Erzurum kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı

Antalya'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

Bazı illerde eğitime kar engeli

Bingöl Karlıova'da kar evlerin boyuna ulaştı

Bingöl Karlıova'da kar evlerin boyuna ulaştı
Ağrı'da rahatsızlanan bebek yolu kapalı köyden paletli ambulansla alındı

Ağrı'da rahatsızlanan bebek yolu kapalı köyden paletli ambulansla alındı
Bazı il ve ilçelerde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Bazı il ve ilçelerde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi