Dolar
34.09
Euro
37.82
Altın
2,520.72
ETH/USDT
2,553.90
BTC/USDT
60,033.00
BIST 100
9,748.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ağabeyin kolundaki ısırık izinin kaybolan Narin'e ait olmadığı belirlendi

Diyarbakır'da gözaltına alınan ağabeyin kolundaki ısırık izinin kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'a ait olmadığı tespit edildi.

Ali Cevahir Aktürk, Ahmet Kaplan  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Ağabeyin kolundaki ısırık izinin kaybolan Narin'e ait olmadığı belirlendi

Diyarbakır

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 yaşındaki Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kayıp kızın ağabeyi E.G'nin (18), kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlandı.

Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapor, soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Raporda, ısırık izinin Narin'e ait olmadığı belirlendi.

Bu arada, E.G'nin İstanbul Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yeniden Diyarbakır'a getirildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ağabeyin kolundaki ısırık izinin kaybolan Narin'e ait olmadığı belirlendi
Türk Yıldızları, 30 Ağustos'ta Ankara semalarında
Erciyes Dağı'ndaki Tekir Göleti kuraklığın etkisiyle büyük ölçüde kurudu
Azerbaycan'dan gönderilen uçak Balıkesir'de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi

Benzer haberler

Ağabeyin kolundaki ısırık izinin kaybolan Narin'e ait olmadığı belirlendi

Ağabeyin kolundaki ısırık izinin kaybolan Narin'e ait olmadığı belirlendi

İstanbul'da 1 milyon kaçak kırtasiye malzemesi ele geçirildi

İstanbul'da 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi teklifi kabul edildi

Dicle Elektrik'ten işitme engellilere özel görüntülü çağrı merkezi hizmeti

Dicle Elektrik'ten işitme engellilere özel görüntülü çağrı merkezi hizmeti
İstanbul'da metroda satış yapan çocuğa fiziksel saldırıda bulunan kişiye soruşturma

İstanbul'da metroda satış yapan çocuğa fiziksel saldırıda bulunan kişiye soruşturma
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in, gözaltına alınan ağabeyi İstanbul'a gönderildi

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in, gözaltına alınan ağabeyi İstanbul'a gönderildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet