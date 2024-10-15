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Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, 89 yaşındaki Şerife Temel'i ziyaret etti

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 89 yaşındaki Şerife Temel'e ziyarette bulundu.

Arif Yavuz  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, 89 yaşındaki Şerife Temel'i ziyaret etti

Afyonkarahisar
Yiğitbaşı, merkeze bağlı Kocatepe beldesinde yaşayan Temel'in, 2024 Yılı Vefa Projesi kapsamında evine ziyaret gerçekleştirdi.

Karşısında Yiğitbaşı'nı gören Temel, "Sizleri gördüm, dağlar taşlar kadar memnun oldum. Allah'ta sizden memnun olsun."dedi.

Yiğitbaşı, sohbet ettiği Temel'e, Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Vefa Projesi kapsamında 9 yıldır evini temizleyen, kişisel bakımlarını yapan ve manevi destek sağlayanlar için, 'Bunlar senin kızın mı oldu?' diye sordu.

Temel de "Bunlar benim kızlarım oldu. Yemeğimi de pişiriyorlar. Çamaşırlarımı makineye atıyorlar. Evimi de tertemiz silip süpürüyorlar. Ne mutlu. İlaçlarımız geliyor, kömürümüz geliyor. Allah devletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." karşılığını verdi.

Nüfus cüzdanı çıkartıp Yiğitbaşı'na gösteren Temel, Osmanlıca yazılan "Yalan Dünya Kasidesi"ni okudu.

Temel, sarıldığı Yiğitbaşı'nın "Yürümeyi seviyor musun?" sorusuna , "Dibidik, dibidik gidiyorum." diyerek ziyarete gelenleri güldürdü.
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