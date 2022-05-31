AFAD'dan Vakfıkebir'de yapılacak "sel-taşkın" tatbikatıyla ilgili ilçe sakinlerine uyarı
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde gerçekleştirilecek "Sel/Taşkın Tematik Tatbikatı" dolayısıyla bölgedeki vatandaşlara test amaçlı telefon mesajı gönderileceğini duyurdu.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, 31 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde gönderilecek bildirimler nedeniyle vatandaşların endişeye kapılmaması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.