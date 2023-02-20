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AFAD: Hatay'daki 6,4 büyüklüğündeki deprem sonrası 32 artçı yaşandı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyüğü 5,8 olan 32 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 20.02.2023
AFAD: Hatay'daki 6,4 büyüklüğündeki deprem sonrası 32 artçı yaşandı Fotoğraf: Kadir Kemal Behar/AA

Ankara

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Hatay ili Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası, en büyüğü 5,8 olmak üzere 32 artçı deprem yaşanmıştır. Deprem nedeniyle 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre enkaz altında kalan vatandaşlarımızın olduğu bilgisi alınmıştır." denildi.

Bölgede, Hatay, Afyonkarahisar, İzmir, İstanbul, Sakarya, Erzurum, Samsun, Diyarbakır, Adana, Van, Kayseri, Denizli, Balıkesir, Artvin, Bartın, Uşak İl AFAD ekipleri, 112 Acil, itfaiye, JAK, PAK, CEKUT ve STK ekiplerince enkaz altında kalanlara yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "112 Acil'e 42 ihbar geldiği bilgisi alınmıştır. İhbarlar neticesinde 213 vatandaşımız çevredeki çeşitli hastanelere nakledilmiştir. Bölgede arama tarama çalışmaları devam ediyor. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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