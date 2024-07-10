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AFAD Başkanı Memiş: Türkiye'nin tüm derelerini, 2 yıl içinde ıslah etmeyi planlıyoruz

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Okay Memiş, "Türkiye'nin tüm derelerini, 2 yıl içinde en azından malzemeli bakımını yaparak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz, AFAD'ımız ile Sayın Valilerimizin koordinasyonunda ıslah etmeyi planlıyoruz." dedi.

Tevhid Furkan Nehri  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
AFAD Başkanı Memiş: Türkiye'nin tüm derelerini, 2 yıl içinde ıslah etmeyi planlıyoruz Fotoğraf: Tevhid Furkan Nehri/AA

Erzurum

Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Sukonak Mahallesi'nde, 21 yaşındaki bir gencin dere suyuna kapılarak kaybolmasına ilişkin kente gelen Memiş, AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

Memiş, toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD olarak müdahale ve risk azaltmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Derelerin ıslahı için bazı projeleri hayata geçirdiklerini belirten Memiş, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın İçişleri Bakanımız ve Sayın Tarım ve Orman Bakanımız ile yaptığımız protokolle 111 adet ekskavatör iş makinesini alıp, DSİ ile protokol yapıp, özellikle Karadeniz'den başlayarak riskli dereleri ıslah ediyoruz. Oralarda makineli çalışmalar yapıyoruz ve çalışmalar 1-2 aydır devam ediyor. Zaten araçları yeni alıp teslim ettik, hepsi de yerli ve milli iş makineleri. Gerçekten çok güzel iş görüyorlar, bu çalışmaları da paylaşacağız. Türkiye'nin tüm derelerini, 2 yıl içinde en azından malzemeli bakımını yaparak DSİ Genel Müdürlüğümüz, AFAD'ımız ile Sayın Valilerimizin koordinasyonunda ıslah etmeyi planlıyoruz."

Okay Memiş, yaşanan sel vakalarına ve AFAD'ın ikazlarının önemine dikkati çekerek, Ordu'da sele kapılarak hayatını kaybeden 83 yaşındaki vatandaşın çocukları tarafından uyarılmasına rağmen dereden karşıya geçmeye çalışırken yaşamını yitirdiğini anımsattı.

"Dere yataklarından uzak durmalarını tembihliyoruz"

Vatandaşların birçok yerde riskli durumlara karşı uyarıldığını ve bu uyarıların mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"Dere yataklarından uzak durmalarını tembihliyoruz. Bu gerçekten çok önemli. Şiddetli bir debi de suyun akışında 15 santimlik su akışı, bir insanın ayağını yerden kesebiliyor. Yine 35 santimin üzerindeki şiddetli bir debi araçların tekerini yerden kesebiliyor. İnsanlar göz kararı zannediyor ki karşıdan karşıya geçebilir. Ancak geçemiyor ve suya kapılabiliyorlar. Araçlarla suyu gördüğü halde karşıdan geçebileceğini tahmin ediyorlar. Maalesef birçok vefatı da bu ikazlara rağmen yaşadığımızı söyleyebilirim. Vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz, bu ikazlara uysunlar."

Memiş, Karayazı ilçesinde suda kaybolan gencin arama çalışmalarının da takviye ekiplerinin desteğinde devam ettiğini bildirdi.

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