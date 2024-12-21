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AFAD: 14 ilimizde sarı uyarı, 4 ilimizde turuncu uyarı verilmiştir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 ilde sarı, 4 ilde ise turuncu yağış uyarısı verildiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 21.12.2024 - Güncelleme : 21.12.2024
AFAD: 14 ilimizde sarı uyarı, 4 ilimizde turuncu uyarı verilmiştir Fotoğraf: Mustafa Taş/AA

Ankara

AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, bugün 14 ilde "sarı", Antalya, Aydın, İzmir, Muğla için de "turuncu" yağış uyarısı verildiği ifade edildi.

İzmir, Muğla, Antalya ve Aydın için verilen "turuncu" uyarının saat 21.00'de sonlanacağı, bu illerdeki vatandaşlara AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu illerde köy muhtarları, cami, belediye hoparlörleri, emniyet ve jandarma araçları aracılığıyla vatandaşların tedbirli olmaları ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda anonslar yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Turuncu uyarı verilen Antalya, Aydın, İzmir ve Muğla illerimizde toplam 5 bin 376 personel, 2 bin 886 araç, 676 motopomp ve dalgıç pompa göreve hazırdır. Aydın, İzmir, Kırklareli, Isparta, Denizli, Muğla ve Antalya illerinden toplam 400 sel-su baskını vakası bildirilmiş olup ekipler olay yerine yönlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

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