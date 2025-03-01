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Adli Tıp Kurumu, İnan Kıraç'la ilgili raporu tamamlayarak mahkemeye gönderdi

İş insanı İnan Kıraç hakkında evliliğinin iptali istemiyle açılan dava kapsamında Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği kaydedildi.

Büşra Alakoyun  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Adli Tıp Kurumu, İnan Kıraç'la ilgili raporu tamamlayarak mahkemeye gönderdi

İstanbul

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle Anadolu 18. Aile Mahkemesinde dava açtı.

Mahkeme, dava kapsamında İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar verdi.

Bu karar üzerine Adli Tıp Kurumuna giderek muayene olan Kıraç ile ilgili hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi.

Söz konusu raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi.

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