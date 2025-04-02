Dolar
37.92
Euro
41.18
Altın
3,125.44
ETH/USDT
1,912.80
BTC/USDT
87,112.00
BIST 100
9,523.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe takım kafilesi, Ülker Stadı'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı için Can Bartu Tesisleri'nden ayrılacak. Galatasaray takım kafilesi, Ülker Stadı'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılıyor.
logo
Gündem

Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Yusuf Koyun  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Adana

Kozan-Feke kara yolunun Kozan Barajı mevkisinde, Zeynel Güleç idaresindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil ile Veysel Balta'nın kullandığı 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobildeki sürücü Zeynel, eşi Ülkü ile çocukları Bedirhan, Emirhan ve Dilek Güleç'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Minibüsteki yaralılar Saliha Ö, Ekrem A, Onur Ö, İsmail Mert Ö, Rıdvan Y, Hürü İ, Mehmet Ali İ, Ahmet O, Ayşe M. ve İlkay O. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin cenazeleri, incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Minibüs sürücüsü Veysel Balta, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bayram ziyaretinden dönüyorlardı

Hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Zeynel Güleç'in amcası Erol Güleç, hastane önünde gazetecilere yeğeni ve ailesinin Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde anne ve babasını ziyaret etmek için Feke ilçesine gittiğini söyledi.

Ailenin Kozan ilçesindeki evlerine dönüş yolunda kazaya karıştığını dile getiren Güleç, "Hepsi aracın içinde hayatını kaybetmiş. Kazanın nasıl olduğunu henüz öğrenemedik." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uludağ'da otelde çıkan yangında ağır yaralanan Fikriye Usta yaşam mücadelesini kaybetti
Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den "boykot" çağrılarına ilişkin paylaşım
Uludağ'da milli kayakçı ve babasının öldüğü otelde bilirkişi heyeti inceleme yaptı
Sağlık Bakanlığından Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen yolcu otobüsünde 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı

AB'den otomobil üreticilerine 458 milyon avro kartel cezası

AB geçen yıl 165,2 milyar avroluk otomobil ihraç etti

AB geçen yıl 165,2 milyar avroluk otomobil ihraç etti
Fitch: ABD'nin tarifelerinin küresel otomobil üreticileri üzerindeki kredi etkisi olumsuz

Fitch: ABD'nin tarifelerinin küresel otomobil üreticileri üzerindeki kredi etkisi olumsuz
İtalya'da Tesla bayisinde 17 otomobil yandı

İtalya'da Tesla bayisinde 17 otomobil yandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet