Adana'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
Adana'da kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Adana
Kentte sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Yağış nedeniyle bazı yayalar da zor anlar yaşadı.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Adana için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.