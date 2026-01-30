Dolar
Gündem

Adana'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Adana'da kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bekir Ömer Fansa, Ahmet Kaan Temel  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
Adana'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Adana

Kentte sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yağış nedeniyle bazı yayalar da zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Adana için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.

Adana'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
