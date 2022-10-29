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Adana'da helikopter destekli 'huzur' uygulaması yapıldı

Adana'da 2 bin 600 polisin katıldığı helikopter destekli "huzur" uygulamasında 22 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Eren Bozkurt, Ozan Efeoğlu   | 29.10.2022
Adana'da helikopter destekli 'huzur' uygulaması yapıldı

Adana

İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde belirlenen 50 noktada 2 bin 600 polisin katılımıyla uygulaması yaptı.

Helikopter ve dron destekli uygulamada durdurulan araçlar arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Narkotik köpeklerinin de bulunduğu uygulamada, 22 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait şarjör ve 499 fişek, 4 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, 3 bıçak, 50 gram esrar, 2,12 gram sentetik uyuşturucu ve 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Uygulama kapsamında, 15 bin 755 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı.

Çalışmalarda, 5 bin 777 araç kontrol edildi, çalıntı 1 motosiklete el konuldu, 138 araca 163 bin 071 lira para cezası verildi, 3 araç trafikten men edildi.

Toplam 202 umuma açık iş yerinin denetlendiği uygulamada, usulsüzlük tespit edilen 11 iş yerine idari işlem yapıldı, kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapmaktan 18 kişiye 4 bin 986 lira idari para cezası uygulandı.


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