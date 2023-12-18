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Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi

Rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda polis, belediye binasında arama yaptı, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Yusuf Koyun, Bekir Ömer Fansa  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi

Adana

Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik, rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği, Adana Büyükşehir Belediyesinde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler belediye binasında arama yaptı, çevik kuvvet polisi de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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