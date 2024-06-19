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Adalet Bakanlığından, adı tehdit ve şantaj olaylarına karışan hakim hakkında açıklama

Adalet Bakanlığı, Adana Adliyesinde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı belirtilen hakim Gül A'nın, açığa alındığını ve başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
Adalet Bakanlığından, adı tehdit ve şantaj olaylarına karışan hakim hakkında açıklama

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Adana Adliyesinde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı ifade edilen hakim Gül A, mesleğinin nüfuz ve itibarını kullanarak yaptığı bu işlemler nedeniyle açığa alınmış olup, başka bir dosya nedeniyle de ihraç edilmiştir." bilgisine yer verildi.

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