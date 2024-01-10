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Adalet Bakanı Tunç'tan yargıda uzlaştırma uygulamasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargıda uzlaştırma uygulaması kapsamında müzakeresi tamamlanan 1 milyon 910 bin 11 dosyadan, 1 milyon 581 bin 370'inde tarafların anlaşma sağladığını bildirdi.

Serdar Açıl  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
Adalet Bakanı Tunç'tan yargıda uzlaştırma uygulamasına ilişkin açıklama

Ankara

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ceza hukukunda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olan uzlaştırma uygulamasıyla toplumsal barışa katkı sunup, yargının iş yükünü azalttıklarını belirtti.

Bugüne kadar müzakeresi tamamlanan 1 milyon 910 bin 11 dosyadan, 1 milyon 581 bin 370'inde anlaşma sağlandığını kaydeden Tunç, "Böylece 3 milyon 200 bine yakın kişi uzlaşarak mahkemeye gitmedi. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine ve etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

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