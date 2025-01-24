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Adalet Bakanı Tunç'tan Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınıyla ilgili, "Hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya çalışmak büyük bir sorumsuzluktur." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Adalet Bakanı Tunç'tan Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açıklama

Ankara

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan ilgili soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiğini belirtti.

Tunç, soruşturmada, yangının çıkış noktasıyla ilgili elde edilen yeni belge ve bulgular ile kamera görüntüleri çerçevesinde, yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makina Fakültesi ve İnşaat Fakültesi'nde görev yapan öğretim üyesi akademisyenlerden oluşan bir bilirkişi heyeti görevlendirildiğini bildirdi.

Bu görevlendirme kapsamında konunun daha geniş şekilde uzmanlık sahibi kişiler tarafından detaylı incelemesinden rahatsız olanların, suçluluk psikolojisiyle sorumluluktan kurtulma çabası içerisine girdiklerini aktaran Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış, hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır. Bu durum, en başta faciada kaybettiğimiz canlarımızın ailelerine büyük saygısızlıktır ve milletimizi aldatmaktır. 78 canımızı kaybettiğimiz bu facianın tüm boyutlarıyla aydınlatılmasından kim, neden rahatsız olabilir? İstanbul Teknik Üniversitesinden konunun uzmanı akademisyenlerin, bilim insanlarının olayı derinlemesine incelemesinden ve araştırmasından kim, neden rahatsız olabilir?"

"Kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacak"

Soruşturmanın her aşamasının tarafsız ve bağımsız yargı tarafından büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmeye devam edeceğini aktaran Tunç, bu acı olay üzerinden dezenformasyon yapılmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Soruşturma sürecinde herkesin sorumlu davranması gerektiğini belirten Tunç, "Devam eden soruşturmayı etkilemeye yönelik açıklamalar yapmaktan sorumluluk makamında bulunanlar başta olmak üzere herkesin kaçınması gerekir. Milletimiz müsterih olsun. Devam eden bilirkişi incelemeleri bitip rapor hazırlandığında her şey kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaktır. 78 canımızın hesabı, bağımsız ve tarafsız Türk yargısı tarafından sorulacaktır. Bu faciaya neden olanlar yargı önünde hesap vermekten kurtulamayacaktır." ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Tunç'tan Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açıklama

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