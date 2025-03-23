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Adalet Bakanı Tunç'tan İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin açıklama

Bakan Tunç, "Adli soruşturmayı bir 'siyasi soruşturma' olarak nitelendirmek yanlış olup, hukuki değerlendirmelerin siyasi zemine çekilmesi, hukuk devleti ilkesine aykırılık teşkil eder." ifadesini kullandı.

Merve Yıldızalp  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
Adalet Bakanı Tunç'tan İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin açıklama

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki (İBB) yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin, "Yürütülen adli soruşturmayı bir 'siyasi soruşturma' olarak nitelendirmek yanlış olup, hukuki değerlendirmelerin siyasi zemine çekilmesi, kamuoyunda yanlış algıların oluşmasına neden olabileceği gibi hukuk devleti ilkesine de aykırılık teşkil eder." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında isnat edilen suçlar bakımından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama, adli kontrol ve serbest bırakma kararları verildiğini hatırlattı.

Yargısal süreçlerin hukuk sisteminde denetime açık şekilde ilerlediğini, ilgili soruşturmaların halen devam ettiğini vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Hakimler, bakmakta oldukları soruşturma ve kovuşturmalarda kararlarını verirken dosya kapsamı ile bağlıdır; isnat edilen suçlamalara ilişkin iddia, savunma ve deliller doğrultusunda hukuki bir sonuca ulaşırlar. Bu çerçevede, yürütülen adli soruşturmayı bir 'siyasi soruşturma' olarak nitelendirmek yanlış olup, hukuki değerlendirmelerin siyasi zemine çekilmesi, kamuoyunda yanlış algıların oluşmasına neden olabileceği gibi hukuk devleti ilkesine de aykırılık teşkil eder. Hukuk devleti ilkesine ve yargıya duyulan güvenin gereği olarak, sürecin tüm yönleriyle tamamlanması beklenmeli, yorum ve değerlendirmeler bu çerçevede itidalli bir yaklaşımla ele alınmalıdır."

Adaletin yalnızca Türk milleti adına karar veren bağımsız ve tarafsız yargı mercileri eliyle tecelli ettiğine dikkati çeken Tunç "Bu nedenle, sorumluluk makamında olanlar başta olmak üzere herkesin açıklamalarında daha dikkatli, özenli ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, toplumda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmaları gerektiği unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

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