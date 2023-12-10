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Adalet Bakanı Tunç: Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası sonrası hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Tunç, "Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı." dedi.

Merve Yıldızalp  | 10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
Adalet Bakanı Tunç: Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası sonrası hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili olarak kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumundan rapor beklendiğini belirten Tunç, sıfatı ne olursa olsun herkesin kanun karşısında eşit olduğunu, şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm sürecin titizlikle işletildiğini ve soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü kaydetti.

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