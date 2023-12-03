Adalet Bakanı Tunç: İnfaz koruma memurlarını karalamaya dönük sahneler kabul edilemez
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "bir televizyon dizisindeki ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz koruma memurlarını karalamaya dönük sahnelerin kabul edilemez olduğunu" bildirdi.
Ankara
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Bir televizyon dizisinde ceza infaz kurumlarımızda görev yapan infaz koruma memurlarımızı karalamaya dönük, onları rencide edici sahnelerin yayınlanması kabul edilemez.
Bir Tv dizisinde Ceza İnfaz Kurumlarımızda görev yapan infaz koruma memurlarımızı karalamaya dönük, onları rencide edici sahnelerin yayınlanması kabul edilemez.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 2, 2023
Görevlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde fedakarca çalışarak yerine getiren ceza infaz koruma personelimize… https://t.co/pQqAZ5XpMS
Görevlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde fedakarca çalışarak yerine getiren ceza infaz koruma personelimize yönelik gerçekleştirilen bu tür yayınlarla ilgili olarak gerekli idari ve hukuki inceleme ve soruşturmaların yapılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın."
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün açıklaması
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada da ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin, temel insan hakları, uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuata tam riayetle görevlerini ifa ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Buna karşın, bir televizyon kanalında yayınlanan 'Arka Sokaklar' adlı dizide, kurgunun da ötesine geçen, infaz ve koruma memurlarımızı töhmet altında bırakacak, görev sorumlulukları ile bağdaşmayan sahneleri kabul etmemiz mümkün değildir.
Kurumlarımızı ve gece gündüz fedakarca çalışan personelimizi karalayan, eleştiri sınırlarının çok ötesinde hedef haline getiren söz konusu yayınları kınıyoruz."
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