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Adalet Bakanı Tunç, 82 bini aşkın Bakanlık personelinin kademe ilerlemesi alabileceğini bildirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bakanlığımız bünyesinde görev yapan 82 bin 202 personelimiz kademe ilerlemesi hakkından faydalanabilecek." ifadesini kullandı.

İsmet Karakaş  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Adalet Bakanı Tunç, 82 bini aşkın Bakanlık personelinin kademe ilerlemesi alabileceğini bildirdi

Ankara

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7537 sayılı Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, memur kadrosuna geçen personelin geçmişe dönük kademe ilerlemesine ilişkin teklifini hazırlayarak Adalet Bakanlığı makamına sundu.

Bakan Tunç, teklifi onaylayarak, Adalet Bakanlığı bünyesinde şartları taşıyan 82 binden fazla personelin intibak işlemlerinin yapılarak bir kademe almasının önünü açtı.

​​​​​​​"Tüm kamu personeli, kademe ilerlemesinden yararlanabilecek"

Adalet Bakanı Tunç, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanmayı sağlayan düzenlemenin, Ocak 2023'ten itibaren sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenleri de kapsadığını bildirdi.

"Bakanlığımız bünyesinde görev yapan 82 bin 202 personelimiz kademe ilerlemesi hakkından faydalanabilecek" ifadesini kullanan Tunç, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın öncülük ettiği uygulamanın tüm kamu personeli yönünden kanun değişikliği ile sonuçlanmış olması memnuniyet verici bir gelişme oldu. Sözleşmeli statüde başlayarak akabinde kadroya geçen tüm kamu personeli, kademe ilerlemesinden yararlanabilecektir. Bu değişiklikle devlet dairelerinde idare ile personel arasında kamu barışı sağlandı."

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