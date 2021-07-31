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Adalet Bakanı Gül: Olayın etnik veya ideolojik saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin, "Provokatif yönlendirmelerin aksine olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Kemal Karadağ   | 31.07.2021
Adalet Bakanı Gül: Olayın etnik veya ideolojik saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, başsavcılık talimatı kapsamında cinayetlerin çok yönlü soruşturulduğunu, olayı yakından takip ettiklerini belirtti.

Adalet Bakanı Gül, şunları kaydetti:

"Provokatif yönlendirmelerin aksine olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil. Birlik ve beraberliğimizi bozmak için fırsat kollayanları, vesile arayanları kınıyorum. İlgili makamlar vahim olaya ilişkin olarak kamuoyunu aydınlatmaya devam edecektir. Milletimizin derin ve köklü kardeşliği her türlü provokasyonun üzerindedir."

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