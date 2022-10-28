Dolar
18.60
Euro
18.57
Altın
1,664.37
ETH/USDT
1,508.50
BTC/USDT
20,284.00
BIST 100
3,934.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentine ilk Diyanet Camii açıldı

ABD’nin Texas eyaletinin en büyük kenti Houston’da ilk Diyanet Camii törenle hizmete açıldı.

Kasım İleri   | 28.10.2022
ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentine ilk Diyanet Camii açıldı

HOUSTON

Türkiye'nin Washington Din İşleri Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Hayırsever bir vatandaşımızın bağışladığı iki dönüm bahçe içindeki bir ev Houston’daki vatandaşlarımızın katkıları ile yenilenerek camiye çevrildi." denildi.

Caminin açılış törenine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Houston Başkonsolosu Serhad Varlı, Washington Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Houston Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Doç. Dr. Bilal Baş ve Turkish American Religious Foundation (TARF) Houston şubesi başkanı Ahmet Tan katıldı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Argun yaptığı konuşmada. İslam medeniyetinde camilerin merkezi konumuna vurgu yaptı.

2019 yılında Houston’a kurucu Din Hizmetleri Ataşesi olarak atanan Doç. Dr. Baş ise açılan caminin önemini vurgularken bu caminin ABD’nin tüm güney eyaletlerinde Diyanet İşleri Başkanlığının desteği ile açılan ilk cami olduğunu belirtti.

Baş, bu başlangıcın küçük, mütevazı fakat sembolik olarak önemli bir adım olduğuna dikkati çekti.

Houston’daki diğer Müslüman cemaatlerinin kanaat önderleri ve kentteki Türk vatandaşlarının katıldığı program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı; konuşmaların ardından dua edildi ve kurdele kesme merasimi gerçekleştirildi.

Törenin ardından misafirlere Houston'daki Ahıskalı Türklerinin hazırladığı Özbek pilavı ve tatlı ikram edilirken, camide ilk ezan ile ilk namaz kılındı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentine ilk Diyanet Camii açıldı
Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'ya 65 uzman yardımcısı alınacak
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasına başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Terör propagandası meşrulaştırılamaz

Benzer haberler

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentine ilk Diyanet Camii açıldı

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentine ilk Diyanet Camii açıldı

ABD Ukrayna’ya verdiği silahları takip planı hazırladı

Pentagon, Biden döneminin ilk Ulusal Savunma Strateji Belgesini yayımladı

ABD Savunma Bakanı, Rusya’nın Ukrayna’ya olası nükleer saldırısına önemli bir karşılık verileceğini söyledi

ABD Savunma Bakanı, Rusya’nın Ukrayna’ya olası nükleer saldırısına önemli bir karşılık verileceğini söyledi
Beyaz Saray: Rusya ABD uydularına saldırırsa bunun karşılığı olur

Beyaz Saray: Rusya ABD uydularına saldırırsa bunun karşılığı olur
ABD'de dayanıklı mal siparişleri eylülde beklentilerin altında kaldı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri eylülde beklentilerin altında kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet