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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 5 Kasım'da Türkiye’yi ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5 Kasım'da Türkiye’yi ziyaret edecek.

Büşranur Koca  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 5 Kasım'da Türkiye’yi ziyaret edecek

Ankara

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5 Kasım'da Türkiye'ye geliyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek.


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