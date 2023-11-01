ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 5 Kasım'da Türkiye’yi ziyaret edecek
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5 Kasım'da Türkiye’yi ziyaret edecek.
Ankara
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5 Kasım'da Türkiye'ye geliyor.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek.
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