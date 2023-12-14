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Gündem, Kurumsal Haberler

AA Genel Müdürü Karagöz'den Avrupa Haber Ajansları Birliğine "ajansların sorunlarına yönelik çalışılmıyor" eleştirisi

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Avrupa Haber Ajansları Birliği'nin (EANA) politik yaklaşımlardan uzak durup haber ajanslarının sektörel sorunlarına yönelmesi gerektiğini ifade etti.

Aşkın Kıyağan  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
AA Genel Müdürü Karagöz'den Avrupa Haber Ajansları Birliğine "ajansların sorunlarına yönelik çalışılmıyor" eleştirisi

Viyana

Karagöz, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Avusturya Haber Ajansının (APA) ev sahipliğinde, tüzük değişikliği gündemiyle düzenlenen EANA Olağanüstü Genel Kurulu toplantısına katıldı.

Serdar Karagöz, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, haber ajanslarının burada toplanarak bir oylama yaptığını belirtti.

14.12.2023

Oylamanın EANA tüzüğünü değiştirmeye yönelik olduğunu ifade eden Karagöz, "Biz burada Anadolu Ajansı olarak, Avrupa Haber Ajansları Birliği'nin politik bir aktöre dönüşmesinin önünü açabilecek bu tüzük değişikliğine muhalefet ettik." dedi.

Karagöz, tüzük değişikliğinin bir fayda sağlamayacağını vurgulayarak, "Avrupa Haber Ajansları Birliği'ni politik yaklaşımlardan uzak durmaya davet ediyorum. Çünkü tüzüğü değiştirmek suretiyle bazı üyelerin üyeliklerine son vermeyi amaçlıyorlardı. Biz bu tüzüğün değişmemesi gerektiğini ifade ettik ve bu tüzük yapılan oylama sonucu değişmedi." diye konuştu.

EANA'nın daha verimli ve etkili çalışmasını beklediklerini ve sektörel dayanışma konusunda bazı adımların atılmasının önemli olduğunu ifade eden Serdar Karagöz, "Haber ajanslarının sorunlarına yönelik çalışılmıyor." eleştirisinde bulundu.

AA'nın kurucu üyelerinden olduğu EANA, Avrupa haber ajansları arasında işbirliği yanında bilgi ve tecrübe paylaşımı platformu olarak 1956'da kurulmuştu.

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