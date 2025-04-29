Dolar
38.45
Euro
43.88
Altın
3,315.05
ETH/USDT
1,820.10
BTC/USDT
94,840.00
BIST 100
9,274.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri’ndeki antrenmanla sürdürüyor.
logo
Gündem

4 milyon 237 bin kişi ehliyetini yenilemedi

Eski tip sürücü belgesi kullanan 4 milyon 237 bin kişi, 31 Temmuz'a kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
4 milyon 237 bin kişi ehliyetini yenilemedi

Ankara

Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.

AA muhabirinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, bugüne kadar 31 milyon 643 bin 355 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı ancak 4 milyon 237 bin kişi hala eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor.

Eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin, 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ağustos itibarıyla ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 lira olacak

Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.

Yani 3 ay içerisinde ehliyet yenilendiği takdirde bu işlem için fazladan 7 bin 423 liralık ödeme yapılmasına gerek kalmayacak.

Bu kapsamda, vatandaşların temmuz ayında meydana gelecek yoğunluktan etkilenmeden ehliyetlerini yenilemeleri ve indirimden yararlanmaları için en yakın tarihte nüfus müdürlüklerine başvurmaları öneriliyor.

Başvuru nasıl yapılıyor?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Güney Kore'de ziyaretlerde bulundu
Deprem sanığı için "sorumluluğu yoktur" raporu hazırlayan oda üyeleri hakkında soruşturma
"Yenidoğan çetesi" davasında sanıkların yargılanmasına devam ediliyor
Antalya'da tur midibüsünün devrildiği kazada 18'i turist 19 kişi yaralandı
İngilizlerin yenilgiye uğratıldığı büyük zafer: Kut'ül Amare

Benzer haberler

4 milyon 237 bin kişi ehliyetini yenilemedi

4 milyon 237 bin kişi ehliyetini yenilemedi

AJet'ten çocuklara 23 Nisan'da yüzde 50 indirim kampanyası

Ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmeyen sürücü sayısı 689 bin 946 oldu

Ehliyet sınavında düzenek kullanarak kopya çeken 49 yaşındaki kadının 4 yıla kadar hapsi istendi

Ehliyet sınavında düzenek kullanarak kopya çeken 49 yaşındaki kadının 4 yıla kadar hapsi istendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet