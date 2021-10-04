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28 Şubat davası hükümlüsü 7 eski generalin cezaevinde kalması uygun görüldü

Adli Tıp Kurumu, 28 Şubat davasında cezalarının kesinleşmesinin ardından cezaevine konulan 7 eski generalin cezaevinde kalmalarına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığı yönünde rapor hazırladı.

Başak Akbulut Yazar   | 04.10.2021
28 Şubat davası hükümlüsü 7 eski generalin cezaevinde kalması uygun görüldü Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İstanbul

Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu, aralarında Çevik Bir'in de bulunduğu 7 eski generalin cezaevinde kalmalarının sağlık durumları açısından uygun olup olmadığının tespitine ilişkin ilgili savcılıktan istenen raporu hazırladı.

Raporda, eski generallerin cezaevinde kalmalarına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığı belirtildi.

Öte yandan 7 isim arasında henüz ATK'ya sevki yapılmayan Çetin Doğan'ın bulunmadığı öğrenildi.

28 Şubat davasındaki müebbet hapis cezası hükmünün kesinleşmesinin ardından konulduğu İzmir'deki cezaevinde rahatsızlanması sonucu aralıklarla hastanede tedavi altına alınan Çevik Bir, 28 Eylül'de İzmir Yeşilyurt Devlet Hastanesinden Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Bir'in avukatı Ümit Kara, bir aydır Yeşilyurt Devlet Hastanesinde tetkikleri yapılan müvekkilinin, hakkındaki sağlık raporlarının değerlendirilmesi için mevcutlu olarak İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na sevk edildiğini, demans başlangıcı olan müvekkilinin cezaevinde kalıp kalamayacağına ilişkin rapor hazırlanacağını dile getirmişti.

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