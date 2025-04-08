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"2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri"nin başvuru süresi 21 Nisan'a uzatıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri"nin başvuru süresinin 21 Nisan'a uzatıldığını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
"2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri"nin başvuru süresi 21 Nisan'a uzatıldı

Ankara

YÖK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu Üstün Başarı Ödülleri için başvuru süreci uzatıldı. Daha önce 14 Nisan olarak açıklanan son başvuru tarihi, Ramazan Bayramı tatilinin uzatılması nedeniyle 21 Nisan olarak yeniden belirlendi." ifadesi kullanıldı.

"2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri" bu yıl "bireysel", "kurumsal", "özel alan" ve "özel" olmak üzere 4 başlık altında 12 farklı kategoride verilecek.

Başvuru şartları ile ilgili detaylı bilgilere "http://odul.yok.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.


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