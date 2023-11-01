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2024 hac kurası yarın çekilecek

Diyanet İşleri Başkanlığınca, 2024 hac kurası yarın çekilecek. Sonuçlar yarın saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenilebilecek.

Fırat Taşdemir  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
2024 hac kurası yarın çekilecek

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığı genel merkezindeki kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın butona basmasıyla gerçekleşecek.

Sonuçlar yarın saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenilebilecek.

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