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2. Cumhurbaşkanı İnönü'nün evi "Pembe Köşk", 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyarete açıldı

İkinci Cumhurbaşkanı, asker ve devlet adamı İsmet İnönü'nün evi "Pembe Köşk", 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyarete açıldı.

Serdar Açıl  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
2. Cumhurbaşkanı İnönü'nün evi "Pembe Köşk", 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyarete açıldı Fotoğraf: Didem Mente/AA

Ankara

Senede iki defa ziyarete açılan Pembe Köşk'te, bu dönem "Cumhuriyetimizin 101. Yıl Dönümü, İnönü ve Gazetecilik" konulu kitap, belge ve obje sergisi yer aldı.

Köşk, 1 Aralık'a kadar her gün 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

İsmet İnönü'nün torunu ve İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pembe Köşk'ün cumhuriyet tarihinde önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Köşkü Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere pek çok devlet adamının ziyaret ettiğini belirten Bilgehan, "Bu evde toplantılar yapmışlar. Devrimlerin büyük bir bölümü burada düşünülmüş ve uygulanmış. Bu ev, yıllar boyunca siyaset sahnesinde de bir şekilde yer almaya devam etmiş. Örneğin Erdal İnönü siyasi çalışmalarına burada başlamış. Burası Cumhuriyet tarihi için önemli bir ev diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

İnönü Vakfı'nın uzun yıllardır Pembe Köşk'te sergiler düzenlediğini söyleyen Bilgehan, her yaştan, her görüşten çok sayıda vatandaşın annesi Özden Toker'in rehberliğinde sergileri ziyaret ettiğini söyledi.

Gülsün Bilgehan, şöyle devam etti:

"Sergilerimizin en önemli bölümü tabii Kurtuluş Savaşı'na ve Cumhuriyet dönemine ait. Atatürk'ün yaşadığı yerleri gösteriyoruz. Onlarla ilgili belgelerimiz, mektuplar ve çeşitli eşyalar var. Özellikle anneannem Mevhibe İnönü'nün giydiği kıyafetler var. Yine İsmet Paşa'nın üniformalarından, daha sonra Cumhurbaşkanlığı döneminde giydiği kıyafetlere kadar pek çok eşya burada. İnönü çok renkli bir insan. Bundan önce İnönü'nün kitaplarını sergilemiştik. 8 bine yakın kitabı var. Onlardan 4 bine yakını burada sergilendi. Onun dışında satranca meraklı. Burada satranç taşlarını görüyoruz."

Bu yılki sergi "Cumhuriyetimizin 101. Yıl Dönümü, İnönü ve Gazetecilik" adını taşıyor

Bu yıl serginin "Cumhuriyetimizin 101. Yıl Dönümü, İnönü ve Gazetecilik" adını taşıdığını ifade eden Bilgehan, hem Atatürk hem de İnönü'nün basına çok önem verdiğini söyledi.

Bilgehan, "İsmet İnönü'nün gazetecilerle olan fotoğraflarını sergiledik. Çeşitli zamanlarda yaptığı görüşmeler, basın toplantılarına ilişkin belgeleri sergiledik." diye konuştu.

Köşk'te İsmet İnönü'nün berat ve madalyalarının da sergilendiğini aktaran Bilgehan, "Unutmayalım ki Cumhuriyeti kuranlar Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde devleti ayakta tutabilmek, çöküşünü engelleyebilmek için uğraşan, mücadele eden, Filistin'de, Suriye'de, Yemen'de savaşan kişilerdi. Benim dedem İsmet Paşa, Yemen'e giden, buradaki isyanı bastırmak için Osmanlı İmparatorluğu'nun yolladığı subaylardan bir tanesi. Yani hayatları, hep Osmanlıyı korumak, imparatorluğun çözülmesini, yıkılışını engellemek için geçmiş." ifadelerini kullandı.

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