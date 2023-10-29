1915 Çanakkale Köprüsü Cumhuriyet'in 100. yılında dron ile görüntülendi
Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla kırmızı-beyaz renkle ışıklandırılan 1915 Çanakkale Köprüsü, dron ile görüntülendi.
Çanakkale
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde 18 Mart 2022'de hizmete açılan, 4 bin 608 metre uzunluğuyla dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla kırmızı-beyaz renkle ışıklandırıldı.
Türk bayrağının renkleriyle aydınlatılan 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı'nda eşsiz bir görüntü oluşturdu.
1915 Çanakkale Köprüsü, gece dron ile görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.