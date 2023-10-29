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1915 Çanakkale Köprüsü Cumhuriyet'in 100. yılında dron ile görüntülendi

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla kırmızı-beyaz renkle ışıklandırılan 1915 Çanakkale Köprüsü, dron ile görüntülendi.

Ercan Özçetin  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
1915 Çanakkale Köprüsü Cumhuriyet'in 100. yılında dron ile görüntülendi Fotoğraf: Ercan Özçetin/AA

Çanakkale

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde 18 Mart 2022'de hizmete açılan, 4 bin 608 metre uzunluğuyla dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla kırmızı-beyaz renkle ışıklandırıldı.

Türk bayrağının renkleriyle aydınlatılan 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı'nda eşsiz bir görüntü oluşturdu.

1915 Çanakkale Köprüsü, gece dron ile görüntülendi.

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