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15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Maslak'taki binalara Türk bayrakları asıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Maslak'taki binalara 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları asıldı.

29.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Maslak'taki binalara Türk bayrakları asıldı Fotoğraf: Kerem Alp Eren Kaya - AA

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Maslak'taki binalara Türk bayrakları asıldı
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