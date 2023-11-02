Dolar
28.35
Euro
30.24
Altın
1,988.46
ETH/USDT
1,835.00
BTC/USDT
35,325.00
BIST 100
7,690.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Beşiktaş İlkokulu Açılış Töreni’nde konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, TBMM’de Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklif Taslağı’na ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

13. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi 30 Kasım'da İstanbul'da başlayacak

İstanbul'da 30 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında "13. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi" (EYAF EXPO 2023) düzenlenecek.

Kübra Deniz  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
13. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi 30 Kasım'da İstanbul'da başlayacak

Istanbul

Engelli vatandaşların sağlık, rehabilitasyon ve profesyonel bakıma erişimlerindeki engelleri en aza indirmek ve sosyal hayatın her alanına entegre olmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen EYAF EXPO 2023, bu yıl 13. kez kapılarını açacak.

The İstanbul Expo-Sedef Grup organizasyonuyla gerçekleştirilecek zirve, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

Zirvede, katılımcı kamu paydaşları, belediyeler, hastaneler, sağlık turizmi firmaları, ilaç-ecza-medikal üreticileri, rehabilitasyon ve bakım merkezleri ve ilgili özel şirketler engelsiz yaşam için yaptıkları çalışmaları sergileyecek.

Etkinlik kapsamında, engelsiz kariyer günleri, çalıştay, kurultay ve seminerler, engellilerin kullanımı için özel olarak tasarlanmış otomobiller ve renkli aktivitelerin yer alacağı zirvede, Dünya Engelliler Günü ise 3 Aralık'ta özel etkinlik ve törenlerle kutlanacak.

EYAF EXPO 2023, Türkiye Beyazay Derneği, Darülaceze Başkanlığı, İVEK ve OHSAD yönetiminde, 10 bakanlık, TOBB, KOSGEB ve Hizmet İhracatçıları Birliği'nin desteğiyle önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.

Etkinliğe 200 firma katılacak

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu EYAF EXPO 2023'e 100'ü yerel yönetim olmak üzere 200 firma ve kurum katılacak.

Yaklaşık 20 ülkeden 50 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarda, ziyaretçiler ortopedik malzemeler, iletişim teknolojileri, hareket ve yürüyüş ekipmanları, engelsiz yaşamı konu alan son teknolojik ürünler ile engelsiz yaşamı kolaylaştırabilecek ürün ve hizmetleri yakından inceleme ve test etme imkanına ulaşacak.

Yerel yönetimler, engelliler için yaptıkları mimari çalışmaları, kentsel düzenleme çalışmalarını ve faaliyetlerini paylaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
13. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi 30 Kasım'da İstanbul'da başlayacak
"Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı" başvuruları 13 Kasım’a uzatıldı
Antalya'da sağanak etkili oluyor
Depremlerden etkilenen Malatya'da 69 bin 263 hak sahipliği başvurusu kabul edildi
TBMM'de kan bağışı kampanyası

Benzer haberler

13. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi 30 Kasım'da İstanbul'da başlayacak

13. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi 30 Kasım'da İstanbul'da başlayacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet