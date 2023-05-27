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12 şehirde 24 yeni idare mahkemesi kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Adalet Bakanlığınca 12 şehirde 24 yeni idare mahkemesi kurulması kararlaştırıldı.

Utku Şimşek  | 27.05.2023 - Güncelleme : 27.05.2023
12 şehirde 24 yeni idare mahkemesi kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Ankara

Adalet Bakanlığının, idare mahkemelerinin kurulmasına ilişkin kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci fırkası uyarınca, 12 şehirde 24 idare mahkemesi kurulması kararlaştırıldı.

Buna göre, Adana 4'üncü ve 5'inci, Adıyaman 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü, Diyarbakır 5'inci, Gaziantep 4'üncü ve 5'inci, Hatay 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı, İstanbul 17'nci ve 18'inci, İzmir 8'inci, Kahramanmaraş 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü, Malatya 3'üncü ve 4'üncü, Muğla 4'üncü, Osmaniye 2'nci ve 3'üncü, Şanlıurfa 4'üncü ve 5'inci İdare Mahkemelerinin kurulmasına karar verildi.

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