Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre yarın yapılacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle:
13.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
15.30 TÜMOSAN Konyaspor-Aliağa Futbol: Muhammet Ali Metoğlu
18.00 Kocaelispor-Beşiktaş: Direnç Tonusluoğlu
20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK: Ömer Faruk Turtay
