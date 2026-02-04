Fenerbahçe'nin yeni transferi Kante, akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek

İstanbul
Sarı-lacivertlilerin 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı 34 yaşındaki yıldız futbolcuyu taşıyacak özel uçağın saat 21.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inmesi bekleniyor.
- N'Golo Kante, Fenerbahçe'de
- Fenerbahçe Kulübünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kante teşekkürü
- Fenerbahçe'nin yedinci Fransız oyuncusu N'Golo Kante
Fenerbahçe Kulübü, Fransız futbolcunun transferine ilgiyi, "Bazı hikayeler zaman alır ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante." açıklamasını yapmıştı.
Kariyerinde İngiltere Premier Lig ekibi Leicester ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcu, uzun yıllar Chelsea forması da giymişti.