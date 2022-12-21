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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda Teco Karacabey Belediyespor, Bitexen Giresunspor'u 5-0 yenerek son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçında, TFF 2. Lig ekiplerinden Teco Karacabey Belediyespor deplasmanda Süper Lig ekibi Bitexen Giresunspor'u 5-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Atakan Çıtlak   | 21.12.2022
Ziraat Türkiye Kupası'nda Teco Karacabey Belediyespor, Bitexen Giresunspor'u 5-0 yenerek son 16 turuna yükseldi Fotoğraf: Gültekin Yetgin/AA

Giresun

10. dakikada Teco Karacabey Belediyespor atağında Onur Karakabak'ın ara pasında Ömer Kuşan kontrol ettiği topla sol kanattan ceza sahasına girdi. Kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kalan oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1

32. dakikada Abdullah Balıkçı'nın defansın arkasına attığı uzun pasta Ömer Kuşan topu kontrol etti ve kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun kaleci Ferhat Kaplan'ın üzerinden aşırttığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

50. dakikada kaleci Hüseyin Arslan'ın uzun pasında Bitexen Giresunspor defansından seken top Abdullah Balıkçı'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelere gitti: 0-3

68. dakikada Sadık Arda Yılmaztürk'ün ara pasında ceza sahasında topla buluşan Abdullah Balıkçı, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4

83. dakikada Teco Karacabey Belediyespor atağında Abdullah Balıkçı ceza sahası içerisinde Hayrullah Bilazer'in müdahalesi sonucu yerde kaldı ve maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu penaltı kararı verdi. 84. dakikada topun başına gelen Fatih Aktay, topu ağlarla buluşturdu: 0-5

Karşılaşma konuk ekibin 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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