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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor 5. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Bucaspor 1928'i 4-0 yenen Çaykur Rizespor, 5. tura yükseldi.

Muhittin Sandıkçı  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor 5. tura yükseldi Fotoğraf: Fikret Delal/AA

Rize

42. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Laine'nin aşırdığı pasta savunmanın arkasına hareketlenen Gaich'in ceza sahası içerisine girdikten sonra bekletmeden sağ ayak içi vuruşunda, top filelere gitti: 1-0

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 sona erdi.

47. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Olawoyin'in ara pasında, ceza yayı üzerinde Gaich'in kontrol edip vuruşunda, top kaleci Korcan Çelikay'ın sağından filelere gitti: 2-0

70. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, sağ taraftan Pinchi'nin ceza sahasına ortasında savunmadan uzaklaştırmaya çalıştığı top Varesanovic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda yerden seken meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0

88. dakikada fark 4 oldu. Varesaovic'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında Gaich, altı pas içerisinde savunmandan seken topu boş kaleye gönderdi: 4-0

Maçı 4-0 kazanan ev sahibi ekip adını 5. tura yazdırdı.

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